Cihuri acoge dos semifinales del V Torne de Pelota-Mano Femenina de categoría `Élite´

GRAN ACONTECIMIENTO DEPORTIVO EN CIHURI, como preludio a las Fiestas Regionales de la Vendimia y SAN MATEO, el sábado 13 de septiembre, se celebrará en elFRONTÓN MUNICIPAL CUBIERTO una de las dos SEMIFINALES del V Torneo de PELOTA-MANO FEMENINA, de categoría “ÉLITE”.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Cihuri.

ENTRADA: GRATUITA.