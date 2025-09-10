Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
Cihuri acoge dos semifinales del V Torne de Pelota-Mano Femenina de categoría `Élite´

Por Radio Haro
10 septiembre, 2025
47
0

GRAN ACONTECIMIENTO DEPORTIVO EN CIHURI, como preludio a las Fiestas Regionales de la Vendimia y SAN MATEO, el sábado 13 de septiembre, se celebrará en elFRONTÓN MUNICIPAL CUBIERTO una de las dos SEMIFINALES del V Torneo de PELOTA-MANO FEMENINA, de categoría “ÉLITE”.

Patrocinado por el Ayuntamiento de Cihuri.

ENTRADA: GRATUITA.

Etiquetascihuri
