El alcalde de Santo Domingo anuncia el pintado de 45 calles y diferentes elementos de la ciudad
Raúl Riaño informa de que “se ha aprobado, mediante decreto de alcaldía, la adjudicación a “Señalizaciones Muro, S.L. por importe de 17.608,22€, IVA incluido, del pintado de 45 calles y diferentes elementos de la localidad, que más tarde se detallarán.
Es la intervención más importante realizada en nuestra localidad en este sentido en muchos años. Con esta intervención se busca mejorar la seguridad vial y de los peatones en todo el término municipal, así como mejorar la imagen de las vías urbanas e interurbanas.
Las necesidades han sido estudiadas por el jefe de policía Enrique Altuzarra junto con este alcalde para intentar garantizar cubrir el mayor radio de acción en el término municipal.
Por destacar alguna actuación, tenemos la realizada en la calle Miguel de Estete donde se ha pintado un paso de cebra en dirección a la guardería y se ha habilitado, paralelo a la acera, un carril para peatones para que los padres con los niños puedan dirigirse hacia la guardería o el colegio con todas las garantías posibles, para ello se ha cambiado el sentido de aparcamiento de los vehículos.
En el cruce de la N-120-A (carretera de Obras Públicas) con las vías calle Jacobea y calle Sor María de Leiva (LR-111), se ha pintado un cebreado para evitar la permanencia de vehículos encima del mismo en retenciones y garantizar la fluidez del tráfico en la intersección.
l resto de intervenciones en el término calceatense son:
. -CRUCE DE CTRA. GALLINERO CON AVENIDA DE NAJERA.
. -STOP CALLE PUNTIPIEDRA CON CTRA. GALLINERO.
. -ESTACIONAMIENTOS (Discapacitados)
. -CARGA Y DESCARGA DE CALLE MADRID.
. -PASOS DE PEATONES CALLE SAN JUAN DE ORTEGA Y FRAY BERNARDO DE FRESNEDA.
. -CALLE SAN FRANCISCO TODA ENTERA.
. -SAN ANTONIO MARIA CLARET TODA LA CALLE.
. -PASEO VERDE ENTRERA.
. -PUNTIPIEDRA ENTERA.
. -MIGUEL DE ESTETE ENTERA.
. -CALLE DAMIAN FORMENT, PASO DE PEATONES Y FLECHAS.
. -STOP C/ WINNENDEN CON LECHARES.
. -PLAZA JACOBEA ESTACIONAMIENTOS Y CAMBIAR CEDA EL PASO POR STOP CON C/JACOBEA.
. -PASO DE PEATONES C/ANDRES DE MELGAR.
. -STOP PASO DE PEATONES C/JACOBEA CON C/SAN ROQUE.
. -PASO DE PEATONES IX CENTENARIO CON AVDA. O. PUBLICAS.
. -AVDA. NAJERA CON AVDA. DE O. PUBLICAS, PASO DE PEATONES.
. -ANGEL MONASTERIO, STOP CON AVDA. O. PUBLICAS.
. -ESTACION DEL FERROCARRIL CON AVDA. DE O. PUBLICAS. STOP Y PASO DE PEATONES.
. -LINEAS DE CARRILES EN ROTONDA DE AVDA. LOGROÑO.
. -ANGEL MONASTERIO CON DOCE DE MAYO, PASO DE PEATONES.
. -TODA LA ZONA DEL PARQUE ENRIQUE II DE TRASTAMARA.
. -PEDRO I CON ENRIQUE II DE TRASTAMARA, PASO DE PEATONES.
. -C/SONSOTO ENTRADA, PASO DE PEATONES Y STOP.
. -C/CALVARIO CON AVDA. HARO, STOP Y PASO DE PEATONES.
.- C/ CALVARIO ZONA DE PASO PARA PEATONES JUNTO AL CEMENTERIO.
. -C/LA PESETA CON AVDA. HARO, STOP.
. -CAMINO DE BAÑOS CON C/CALVARIO, PASO DE PEATONESY CEDA EL PASO.
. -CAMINO DE BAÑOS CON PINO DE YUSO, PASO DE PEATONES.
. -C/CURTIDORES, CEDA EL PASO.
. -C/MARGUBETE, ZONA TRASERA DEL POLIDEPORTIVO ISLETAS Y SEÑALES EN EL CRUCE.
. -CAMINO LAS FUENTES CON MARGUBETE, STOP.
. -ROTONDA DE RIO OJA CON AVENIDA DE LA RIOJA.
. -AVDA. LA RIOJA, PASO DE PEATONES.
. -AVDA. LA RIOJA CON TRASERAS DE SAN FRANCISCO, STOP Y PASO DE PEATONES.
. -C/PALOMAREJOS ENTERA.
. -CAMINO QUE VA HACIA RIVERA DEL RÍO, EN FRENTE TALLER DE TRACTORES PASADO EL PUENTE.STOP.
. -ENTRADA HACIA PLANTA DE HORMIGONES VALER JUNTO EL PUENTE.STOP.
. -ERAS DE SAN FRANCISCO, PASO DE PEATONES.
. -CAMINO VIEJO HACIA SANTURDE, STOP.
. -PLAZA SAN FRANCISCO. CEDA EL PASO DE ENTRADA A LA ROTONDA.
. -ENTRADA CALLE PINAR EN PLAZA DE SAN FRANCISCO, PASO DE PEATONES.
. -AVDA. LA RIOJA CON PLAZA DE SAN FRANCISCO ROTONDA, CEDA EL PASO.
. -AVDA. BURGOS CON ARCO DEL AYUNTAMIENTO, PASO DE PEATONES.
. -POLIGONO INDUSTRIAL “SAN LAZARO”.
Pedimos paciencia a los calceatenses durante la realización de los trabajos de repintado ya que las calles pueden sufrir cortes y desvíos alternativos”.