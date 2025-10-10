Hinia Blanco Reserva 2021 de Martínez Lacuesta, Mejor Rioja de 2025 y Grand Master para Drinks Business

La publicación premia también a Colección Familia 2012 e incluye a Álvaro Martínez entre los 100 enólogos más destacados a nivel internacional.

Bodegas Martínez Lacuesta ha alcanzado en su 130 aniversario un reconocimiento histórico en los Rioja Masters 2025, la prestigiosa cata a ciegas organizada en Londres por la revista Drinks Business y juzgada exclusivamente por un panel de Masters of Wine.

Además, Colección Familia Gran Reserva 2012 Tinto obtuvo Medalla de Oro, consolidándose como una de las joyas enológicas de la casa y un referente de los grandes vinos de guarda de Rioja. Y para finalizar, el enólogo y director técnico de la bodega, Álvaro Martínez, quinta generación de la familia, ha sido incluido en el prestigioso Master Winemaker 100, que reconoce a los enólogos más destacados a nivel internacional y cuya presentación oficial tendrá lugar en Wine Paris 2025.

El reconocimiento sitúa a HINIA Blanco Reserva 2021 como el vino mejor valorado de toda la cata, convirtiéndose en el vino que más impresionó al jurado internacional. Tal y como señaló la propia organización: “En un día gris, lluvioso y ventoso en Londres —perfecto para catar grandes tintos de Rioja—, el vino que más nos gustó fue un blanco”. Una anécdota que refleja el carácter excepcional del premio y la calidad de este vino tan especial y limitado.

El certamen forma parte de la Global Masters Series de Drinks Business, considerada una de las competiciones más exigentes del mundo del vino. En cada edición participan miles de referencias, de las que menos del 10% alcanzan la codiciada distinción Master Medal, reservada a vinos puntuados entre 97 y 100 puntos. El título de Grand Master se concede únicamente al vino mejor valorado en toda la cata.

Colección Familia 2012: la elegancia del tiempo

Colección Familia 2012 representa el valor del tiempo y la paciencia, pilares de la filosofía de Martínez Lacuesta desde 1895. Su Medalla de Oro en los Rioja Masters 2025 reconoce no solo la calidad de esta añada excepcional, sino también la vigencia de una forma de elaborar basada en la serenidad y el respeto por los vinos finos clásicos.

Este reconocimiento internacional a Bodegas Martínez Lacuesta coincide con su 130 aniversario y refuerza la vigencia de una filosofía que ha acompañado a la bodega desde su fundación: el valor del tiempo, la paciencia y la elaboración de vinos finos clásicos que trascienden las modas.