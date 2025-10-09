El Ayuntamiento de Haro lanza los bonos `Lo Mejor de Haro – Otoño 2025´ con 15.000 euros para impulsar las compras en el comercio local

Se emitirán un total de 1.500 bonos de 10 euros de descuento directo. Los ciudadanos mayores de 16 años podrán conseguir sus bonos a partir del 21 de octubre. El plazo para que los establecimientos se adhieran al programa comienza el miércoles 15 de octubre y finalizará el 28 de octubre.

El Ayuntamiento de Haro, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas “Bonos Lo Mejor de Haro Otoño 2025”, destinadas a incentivar el consumo y revitalizar la actividad en el sector comercial y de servicios del municipio. Esta nueva campaña de dinamización cuenta con una asignación presupuestaria de 15.000 euros.

El objetivo de los bonos es facilitar descuentos directos a los clientes, que son los beneficiarios finales de estas ayudas.

Beneficiarios: Cualquier persona física mayor de 16 años puede ser beneficiaria y hacer uso de los bonos descuento.

Valor del Bono: Se emitirán 1.500 bonos, cada uno con un valor fijo de 10 euros que se aplicará como descuento en la compra realizada en los establecimientos adheridos.

Adquisición de Bonos: El plazo para la adquisición de los bonos comenzará a las 9:00 horas del martes 21 de octubre de 2025.

Se emitirán 1.000 bonos a las 9:00 h y los 500 restantes a partir de las 16:00 h del mismo día, hasta agotar existencias.

Validez para el Canje: Los bonos se podrán utilizar como medio de descuento en las compras desde el 22 de octubre hasta el 28 de octubre de 2025.

Obtención y Uso: Los bonos se obtendrán principalmente a través de la página web municipal www.haro.org, en el apartado de la campaña, donde se deberán introducir los datos personales (nombre, DNI y correo electrónico).

Las personas sin correo electrónico podrán adquirirlos en las dependencias del Ayuntamiento de Haro (Plaza de la Paz), aportando su DNI.

Solo se podrá obtener un bono por persona, DNI y correo electrónico.

Acumulación de Bonos: Se permite canjear más de un bono por compra, siempre y cuando se cumplan los siguientes mínimos de gasto:

Un bono: para compras de más de 30 €.

Dos bonos: para compras de más de 80 €.

Tres bonos: para compras de más de 150 €.

Cuatro bonos: para compras de más de 200 €.

Adhesión para establecimientos

Los comercios minoristas (PYMES y autónomos) con actividad en Haro, excepto comercio en mercadillos, venta online, farmacéuticos, loterías, tabaco y combustible, pueden adherirse a la campaña.

Plazo de Adhesión: El plazo para que los establecimientos se adhieran al programa comienza el miércoles 15 de octubre y finalizará el 28 de octubre de 2025.

Procedimiento: La adhesión se realiza a través de la página web municipal www.haro.org.

La documentación completa sobre el mecanismo de utilización por los beneficiarios y los requisitos de adhesión para los establecimientos se encuentra disponible en la página web municipal www.haro.org.