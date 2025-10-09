Se abre en Haro la exposición `Nuestra visión de La Rioja Alta´, a cargo del colectivo Fotora

Podrá visitarse hasta el 30 de octubre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

En el Palacio de las Bezaras de Haro se puede ver la exposición “Nuestra visión de La Rioja Alta”, a cargo del colectivo Fotora. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de octubre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas. La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el presidente del colectivo Fotora realizarán una visita a la exposición mañana, viernes 10 de octubre, a partir de las 19:00 horas.

El colectivo Fotora (Fotógrafos de La Rioja Alta) presenta su segunda exposición colectiva titulada ‘Nuestra Visión de La Rioja Alta’.

La muestra reúne un total de 22 fotografías de gran formato, en las que los miembros del colectivo ofrecen su visión personal y artística sobre la riqueza paisajística y cultural de La Rioja Alta. A través de distintas técnicas y estilos, los autores invitan al espectador a redescubrir el territorio desde una perspectiva contemporánea y diversa.

Con esta exposición, Fotora consolida su compromiso de difundir la fotografía como herramienta de expresión y de acercar a la ciudadanía nuevas formas de contemplar su entorno más cercano.