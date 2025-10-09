Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Bodegas Ramón Bilbao entre los premios Best Of que se han entregado en Haro

Por Radio Haro
9 octubre, 2025
Los premios Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino —Great Wine Capitals (GWC)— han galardonado en su 23ª edición a El Legado de Bodegas Faustino, Hotel Viura, Palacios Vinos de Finca-Nivarius-Proelio, Restaurante Las Lías de Bilbao, Hospedería de Los Parajes, Brittany Ferries y Bodegas Ramón Bilbao. El jurado ha reconocido además a Bodegas Amador García con una mención especial.

PREMIO BEST OF – ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES
EL LEGADO DE BODEGAS FAUSTINO (Oyón, Álava)

PREMIO BEST OF – ARTE Y CULTURA
HOTEL VIURA (Villabuena de Álava)

PREMIO BEST OF – PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE ENOTURISMO
PALACIOS VINOS DE FINCA-NIVARIUS-PROELIO (Nalda, La Rioja)

PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
RESTAURANTE LAS LÍAS (Bilbao, Bizkaia)

PREMIO BEST OF – ALOJAMIENTO
HOSPEDERÍA DE LOS PARAJES (Laguardia, Álava)

PREMIO BEST OF – SERVICIOS DE ENOTURISMO
BRITTANY FERRIES (Bilbao, Bizkaia)

PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE ENOTURISMO
RAMÓN BILBAO (Haro, La Rioja)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO BOWT 2026
BODEGAS AMADOR GARCÍA (Baños de Ebro, Álava)

