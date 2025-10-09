Bodegas Ramón Bilbao entre los premios Best Of que se han entregado en Haro
Los premios Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino —Great Wine Capitals (GWC)— han galardonado en su 23ª edición a El Legado de Bodegas Faustino, Hotel Viura, Palacios Vinos de Finca-Nivarius-Proelio, Restaurante Las Lías de Bilbao, Hospedería de Los Parajes, Brittany Ferries y Bodegas Ramón Bilbao. El jurado ha reconocido además a Bodegas Amador García con una mención especial.
PREMIO BEST OF – ARQUITECTURA, PARQUES Y JARDINES
EL LEGADO DE BODEGAS FAUSTINO (Oyón, Álava)
PREMIO BEST OF – ARTE Y CULTURA
HOTEL VIURA (Villabuena de Álava)
PREMIO BEST OF – PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE ENOTURISMO
PALACIOS VINOS DE FINCA-NIVARIUS-PROELIO (Nalda, La Rioja)
PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
RESTAURANTE LAS LÍAS (Bilbao, Bizkaia)
PREMIO BEST OF – ALOJAMIENTO
HOSPEDERÍA DE LOS PARAJES (Laguardia, Álava)
PREMIO BEST OF – SERVICIOS DE ENOTURISMO
BRITTANY FERRIES (Bilbao, Bizkaia)
PREMIO BEST OF – EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE ENOTURISMO
RAMÓN BILBAO (Haro, La Rioja)
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO BOWT 2026
BODEGAS AMADOR GARCÍA (Baños de Ebro, Álava)