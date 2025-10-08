El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja adjudica el proyecto de saneamiento y depuración de Alesón y Manjarrés por 1,5 millones de euros

Las obras, enmarcadas en el convenio con el Gobierno de La Rioja, comenzarán a finales de octubre y está previsto que se prolonguen durante 15 meses.

El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, entidad dependiente del Gobierno regional, ha adjudicado a la empresa Excavaciones Fermín Osés, las obras del Proyecto de saneamiento y depuración de Alesón y Manjarrés, Tramo II: Manjarrés-Alesón, con un presupuesto de 1.525.386,50 euros.

Estas obras, que permitirán la conexión de los vertidos de Alesón y Manjarrés a la aglomeración de Nájera y su depuración en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del Najerilla, se ejecutan en el marco del convenio suscrito por el Consorcio con el Gobierno de La Rioja para llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja.

El Consorcio de Aguas y Residuos prevé que los trabajos comiencen a finales de este mes de octubre y se prolonguen por un plazo de 15 meses.

Las obras consisten en la construcción de un colector de 3.803 metros de longitud con una tubería de hormigón 400 milímetros de diámetro que permitirá el tratamiento de las aguas residuales en la EDAR de Nájera. Además, el proyecto contempla la demolición de las fosas sépticas con las que cuentan actualmente ambos municipios.

El proyecto se ha dimensionado para una población equivalente a 650 habitantes, cifra que incluye la población fija, estacional, ganadera e industrial estimada en el Plan Director para las localidades de Alesón y Manjarrés.

Un Plan con 105 actuaciones y una inversión total de 48,2 millones de euros

El Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de La Rioja tiene como uno de sus principales objetivos la dotación de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales a todos los núcleos de población. Con una inversión total de 48,2 millones de euros, contempla la ejecución de 105 actuaciones dirigidas al tratamiento de aguas residuales y la eliminación de puntos de vertido.

Desde que se inició la legislatura, se han puesto en marcha las nuevas depuradoras de Ventas Blancas, Trevijano, Villanueva de Cameros, Herramélluri y Ochánduri. Además, se está realizando el colector de Hormilleja para su conexión a la EDAR del Najerilla, así como las infraestructuras necesarias para mejorar la depuración de aguas en Santa Eulalia Somera y Santa Eulalia Bajera con su conexión a la EDAR de Herce.