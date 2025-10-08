Continúa abierta la iniciativa ‘La Rioja Rural Conecta’ que ha mejorado las destrezas digitales de más de 800 riojanos

Desde su puesta en marcha en el mes de junio, se han celebrado 82 cursos sobre diferentes materias tecnológicas, desde IA hasta robótica o la plataforma educativa Scratch, en un total de 39 municipios riojanos.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado en Tricio, a los participantes del curso ‘IA a tu alcance. La Inteligencia Artificial te ayuda’, una iniciativa que se está impartiendo dentro del programa La Rioja Rural Conecta, impulsado en el mes de junio por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de mejorar las habilidades de digitalización de los riojanos del medio rural.

Desde entonces, se han celebrado ya un total de 82 acciones formativas en 39 municipios riojanos, que han contado con la asistencia de 810 alumnos, datos que ha dado a conocer el consejero en la visita. En la misma, ha estado acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, la alcaldesa de Tricio, Sandra Pulido, la presidenta del CEIP Rural, Encarna Fuertes, y responsables de Tragsatec, la empresa encargada de organizar los cursos y talleres.

Osés ha mostrado la satisfacción del Gobierno de La Rioja “por la acogida que está cosechando esta iniciativa con la que queremos mitigar la brecha digital del mundo rural, y adaptar a todo el conjunto de la población a los cambios en la administración electrónica y a los avances tecnológicos”. Por eso, desde el Ejecutivo regional “vamos a seguir incentivando iniciativas de digitalización y capacitación digital de los riojanos”.

Precisamente, el curso que se ha celebrado hoy en Tricio ha sido el más demandado hasta la fecha, celebrándose en 33 ocasiones en diferentes municipios, seguido del taller ‘Programa jugando’ que se ha impartido 29 veces desde el inicio del programa. Detective digital”, “Mi móvil”, “Actualizados” y “Mente despierta” son otros de los cursos que se han impartido hasta ahora para formar sobre el uso del móvil, internet, aplicaciones y la búsqueda segura de información fiable, entre otras habilidades.

En total, se van a celebrar un total de 640 actividades de formación destinadas a 7.540 alumnos, principalmente personas mayores, mujeres, jóvenes y niños, que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes. La inversión en esta iniciativa, sufragada con fondos europeos Next Generation, asciende a 1,6 millones de euros.

Formación avanzada en Inteligencia Artificial, novedad este año

Este año se ha incorporado como novedad la formación avanzada en robótica o IA, entre otras nuevas tecnologías, si bien también se están impartiendo cursos de iniciación en estas materias. Es el caso del que se ha celebrado hoy en Tricio, dirigido a personas con destrezas digitales básicas interesados por saber qué es la IA.

En este curso, que comprende 8 horas lectivas desde el pasado lunes, día 6, hasta mañana jueves, día 9, en horario de 11:30 a 13:30 horas, se ha adquirido aprendizaje sobre herramientas de uso sencillo, y trucos para utilizar esta tecnología en el móvil.

A este respecto, la alcaldesa de Tricio ha destacado que este curso es “muy importante para el municipio porque permite hacer más accesible el uso de la informática y de las nuevas tecnologías para los vecinos, y en especial para las personas mayores, que pierden el miedo a utilizarlas”.

Aulas específicas para los más pequeños

Por su parte, en el curso ‘Programa Jugando’, destinado a niños de entre 5 y 12 años, se van a comprender conceptos de programación jugando con la plataforma educativa Scratch, desarrollar el razonamiento lógico y la resolución de problemas, estimular la imaginación y la creatividad, y fomentar el trabajo colaborativo.

La Rioja Rural Conecta, que dispone de 11 aulas virtuales dotadas con ordenadores, tablets y conexión a internet, cuenta con la colaboración de los 3 grupos de acción local, CEIP RURAL, ADRA y ADR, quienes realizan la labor de búsqueda de alumnos y de coordinación de los espacios públicos en sus respectivas zonas de actuación.

La presidenta de CEIP Rural ha agradecido al Gobierno de La Rioja la financiación que están recibiendo los grupos de acción local para organizar estos cursos, lo que está permitiendo que “independientemente del número de habitantes que tenga cada pueblo, se pueda llegar a todo el territorio rural”.

Los cursos, adaptados a los distintos niveles de competencias de los participantes, tienen un máximo de 12 alumnos y una duración de 10 horas. Entre otras materias, además de las ya mencionadas, se forma sobre seguridad, creación de contenidos digitales y desarrollo de destrezas tecnológicas para la vida cotidiana.

Cursos para niños, jóvenes y personas mayores

En los colegios se están realizando talleres sobre robótica y para enseñar a los niños a navegar de forma segura. Los jóvenes aprenden herramientas que les ayudan a mejorar su capacidad de estudio, trabajo y organización, y a comunicarse con las administraciones públicas. Por otra parte, se adiestra a las personas mayores en el uso de aplicaciones móviles sencillas, así como a ejercitar la memoria y la agilidad mental mediante actividades amenas.

Los interesados en recibir estos conocimientos están a tiempo de suscribirse a los cursos. Toda la información sobre esta iniciativa del Gobierno de La Rioja está disponible en la página web www.lariojaruralconecta.com