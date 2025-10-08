Radio Haro – Cadena Ser.

Un camión que transporta paquetería de materias peligrosas sufre un accidente en San Vicente de la Sonsierra

Por Radio Haro
8 octubre, 2025
hospital santiago de miranda

Comunica un particular a SOS Rioja la salida de vía y posterior vuelco, de un camión que transporta paquetería de materias peligrosas, a la altura del cruce con la LR-124 con la LR-210, término municipal de San Vicente de la Sonsierra. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil y SOS Deiak, que movilizan Bomberos y Recursos Sanitarios.

Como consecuencia del siniestro se ha producido un pequeño vertido, el cual ha sido contenido por los recursos intervinientes y el conductor del camión, que ha resultado herido, es trasladado al Hospital Santiago de Miranda de Ebro.

