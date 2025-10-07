Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Ayuntamiento de Haro entrega a la Asociación Contra el Cáncer y VencELA la recaudación del Tabanco benéfico del hermanamiento con Jerez

Por Radio Haro
7 octubre, 2025
Cada entidad ha recibido un cheque por 1.180 euros.

