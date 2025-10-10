El Gobierno de La Rioja inicia una nueva campaña de sensibilización en prevención de riesgos laborales entre estudiantes de FP de catorce centros escolares

Las Consejerías de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y la de Educación y Empleo, dirigen esta propuesta formativa al alumnado de primer y segundo curso de FP Básica, Grado Medio y Grado Superior. Durante el curso pasado, los técnicos del Servicio de Salud Laboral impartieron 59 charlas en dieciocho centros y asistieron a casi 2.300 alumnos.

El Gobierno de La Rioja, a través de la coordinación entre la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y la de Educación y Empleo, ha iniciado una nueva campaña de sensibilización en prevención de riesgos laborales entre los alumnos riojanos de catorce centros escolares en los que se imparte Formación Profesional.

Esta propuesta formativa está destinada a estudiantes de primer y segundo curso de FP Básica, Grado Medio y Grado Superior, que ven próxima su incorporación al mundo laboral, según han precisado durante su presentación hoy, día 9, en el IES Cosme García, el director general de FP, Daniel Marín, la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, y el director del centro educativo, Eugenio Argáiz.

Actualmente, existen charlas programadas en los centros La Salle-La Estrella (San Asensio), el CIPFP Camino de Santiago Escuela de Hostelería de La Rioja (Santo Domingo de la Calzada), SIES Gonzalo de Berceo (Cervera del Río Alhama), CPC Purísima Concepción y Santa María Micaela (Logroño), IES Duques de Nájera (Logroño), IES Comercio (Logroño) e IES Gonzalo de Berceo (Alfaro).

Otros centros, Compañía de María (Logroño), Santa María (Logroño), Menesiano (Santo Domingo de la Calzada), Valle del Oja (Santo Domingo de la Calzada), Los Boscos (Logroño), IES Cosme García (Logroño) y Paula Montal (Logroño), concretarán próximamente las fechas de impartición de esta campaña

Los técnicos de Prevención del Servicio de Salud Laboral, dependientes de la Subdirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, son los responsables de impartir sesiones informativas sobre la normativa de prevención, los daños derivados del trabajo o los riesgos específicos y las medidas preventivas de cada familia profesional, entre otros temas de interés.

Marín ha subrayado que la FP es “la punta de lanza del sistema educativo en cuanto a ese enlace entre los estudiantes y el futuro del entorno laboral” y ha recordado que “desde el año pasado, con la implementación de la nueva Ley, toda la formación profesional es dual, lo que significa que los estudiantes realizan estancias formativas en la empresa desde el primer curso, no solo en el segundo”.

En este contexto, ha afirmado, “la prevención de riesgos laborales es fundamental”, por lo que “debe abordarse como una competencia transversal y cultural en todos los currículos de nuestro sistema formativo de FP y debe enfocarse no como una obligación, sino como una herramienta de protección personal”.

Por su parte, Simón ha destacado que “la mejor prevención empieza en las aulas”. Por eso, “formar en riesgos laborales desde la escuela es esencial para evitar accidentes y salvar vidas en el futuro. Si los jóvenes conocen y aplican medidas de seguridad laboral, reduciremos la siniestralidad antes de llegar a la empresa. La cultura preventiva es nuestro mejor escudo colectivo. Invertir en formación es salvar vidas, proteger empleos y garantizar entornos laborales saludables y seguros”, ha explicado.

“En este instituto ofrecemos más de veinte ciclos industriales y conllevan riesgos, como todo en la industria. Es necesario que tanto profesores como alumnos conozcan estos riesgos inherentes a la profesión, nos preocupa mucho que nuestros estudiantes, tanto en la industria como aquí, no sufran accidentes. Por lo tanto, la prevención es nuestra prioridad. Existen riesgos de contacto eléctrico en ciclos eléctricos, tenemos tornos industriales, y obviamente existe riesgo de aplastamiento”, ha indicado Eugenio Argáiz, haciendo hincapié en que el IES Cosme García tiene convenios con más de seiscientas empresas de La Rioja.

Durante el curso 2023-2024, dichos técnicos impartieron 59 charlas en 18 de los centros escolares riojanos donde se cursa algún ciclo de FP Básica, Grado Medio o Superior. Asistieron un total de 2.291 alumnos.