La Rioja deberá encontrar relevo generacional para más de 5.000 autónomos en los próximos cinco años

UPTA propone un gran pacto de estado que involucre a todas las áreas competentes para afrontar este problema estructural que pone en riesgo la sostenibilidad económica riojana y española.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) lleva años alertando de la problemática que supone que nuestro país esté atravesando una transformación demográfica, social y económica y que ésta afecte de manera directa a la sostenibilidad de trabajo por cuenta propia. Según los últimos datos, 4.714 personas trabajadoras autónomas de La Rioja tienen más de 60 años, lo que significa que 1 de cada 5 autónomos alcanzará la edad de jubilación en los próximos cinco años. De ellos, más de 1.388 ya tienen 66 años cumplidos. Por sectores, actividades como la Construcción y el Comercio, son las más amenazadas por la falta de relevo generacional.

Para UPTA, esta realidad no solo afecta al colectivo de trabajo por cuenta propia, sino también al de trabajadores asalariados, donde más de 1,5 millones de trabajadores superan los 60 años en todo el país. El envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional constituyen, por tanto, un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la economía española en su conjunto. Desde hace años, UPTA trabaja para garantizar la continuidad y sostenibilidad del trabajo autónomo, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la despoblación rural. En este sentido, la organización destaca el papel fundamental de la inmigración como motor del emprendimiento, innovación y acelerador para la repoblación de las zonas rurales y localidades pequeñas.

Y para dar respuesta a este desafío, UPTA ha desarrollado el Plan Integral de relevo Generacional con medidas concretas para asegurar la continuidad de miles de pequeñas actividades económicas que hoy se encuentran en riesgo de desaparición por falta de relevo. El plan contempla la integración de personas migrantes y de estudiantes de formación profesional para que reciban formación para asumir el relevo de actividades económicas viables. Al mismo tiempo, propone la creación de un gran pacto de estado que involucre a los principales ministerios con competencias en esta materia -Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Hacienda, entre otros- para ofrecer una respuesta integral al grave problema del relevo generacional.