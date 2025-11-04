Tres años y nueve meses de cárcel y la prohibición de vivir en Nájera, condena para el joven que apuñaló a otro en la zona de copas de la ciudad

El joven de 26 años acusado de apuñalar a otro en Nájera ha aceptado, tras un acuerdo de conformidad, una reducción de condena. Las partes han acordado tres años y nueve meses de cárcel. El acusado ha abonado más de siete mil euros por los daños y secuelas causados a la víctima. La condena también fija la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y a comunicarse con él durante 4 años y 9 meses. Asimismo, le prohíbe vivir en Najera por el mismo período de tiempo.