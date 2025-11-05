El joven pastelero riojano Pedro Alda representará a La Rioja en el Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería

El joven cocinero y pastelero Pedro Alda, integrante del equipo de Catering Rioja, representará a La Rioja en el Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Mallorca.

Alda, estudiante de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada, se incorporó en 2024 al equipo de Catering Rioja —marca especializada en eventos y catering profesional de Desafío Bandas SL—, donde actualmente desarrolla su labor como cocinero de I+D.

Su clasificación para el campeonato nacional llega tras imponerse en el certamen regional organizado por Acyre La Rioja el pasado mes de febrero en Logroño, donde destacó por su técnica, creatividad y dominio de la pastelería contemporánea.

“Para mí es un orgullo poder representar a La Rioja en un certamen de este nivel. Voy con ilusión, ganas de aprender y con la intención de dejar el nombre de nuestra región muy alto”, señala Pedro Alda.

Este año, el Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería está organizado por Ascaib, bajo la presidencia del reconocido chef Koldo Royo y con el amparo de Facyre, reuniendo a los mejores cocineros y reposteros de toda España para poner en valor la innovación, la técnica y el talento emergente del sector gastronómico.

Catering Rioja trabaja en la investigación y desarrollo de nuevas propuestas gastronómicas adaptadas a eventos de gran formato y celebraciones populares, combinando tradición riojana ycocina contemporánea. La participación de Pedro Alda en este certamen refuerza el

compromiso del equipo con la formación y el impulso del talento joven dentro del sector hostelero riojano.

Sobre Catering Rioja Catering Rioja es la marca comercial de Desafío Bandas SL, empresa con sede en Santo Domingo de la Calzada dedicada al catering y la organización de eventos en La Rioja, Navarra, Cantabria, Álava y Castilla y León.