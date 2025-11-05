Afecciones al tráfico en la carretera LR-327 que conecta Cañas y Manzanares debido a las obras de refuerzo de firme

La carretera permanecerá cortada entre el lunes, día 10, y el viernes, día 14, en horario de 7 a 19 horas, para proceder al asfaltado de la vía.

La carretera autonómica LR-327 permanecerá cortada al tráfico desde el kilómetro 0 (intersección con LR-204) al kilómetro 3,1 (intersección con LR-206), entre el próximo lunes, día 10, y el viernes, día 14, ambos inclusive, en horario de 7 a 19 horas, con motivo de las obras de refuerzo de firme que ha impulsado la Dirección General de Infraestructuras con un presupuesto de adjudicación de 371.516,40 euros. El objetivo del corte es garantizar la seguridad tanto para los usuarios de la vía como para los trabajadores, así como realizar los trabajos en el menor tiempo posible.

Durante las labores, que comprenden, entre otras actuaciones, el asfaltado de la vía, se empleará maquinaria de envergadura, siendo necesario proceder al corte total de la calzada debido, entre otros factores, a la dimensión de su sección transversal.

Desvíos habilitados por las carreteras LR-204 y LR-206

Durante el corte, que estará debidamente anunciado en todas las intersecciones cercanas, la circulación se desviará por las carreteras LR-204 y LR-206. Los accesos a fincas y caminos, y a la travesía de Cañas, se mantendrán abiertos, siempre respetando indicaciones de los trabajadores de la obra y en función del avance de la obra. Se producirán cortes puntuales debidamente señalizados.

La empresa Ismael Andrés está realizando esta obra que afecta a un tramo de 3,1 kilómetros de longitud, y que abarca el fresado y reposición del firme; el saneo de las cunetas, obras de fábrica y caños para mejorar el drenaje del agua de lluvia; y la mejora de la señalización horizontal y vertical en toda la infraestructura.

El firme actual, que fue realizado con la técnica de riego asfáltico, presenta avanzados problemas de deformaciones y de envejecimiento generalizado, así como pérdidas de material en la superficie, lo que genera incomodidad en la rodada para los usuarios.

Además, en la travesía de Cañas, cuya longitud es de 300 metros, la calzada es de aglomerado asfáltico, estando apoyada sobre un pavimento de hormigón que presenta múltiples roturas reflejadas en la capa de rodadura.

Por todo esto, la Dirección General de Infraestructuras ha impulsado los trabajos de mejora del firme de esta vía que comunica las carreteras autonómicas LR-204 y LR-206, pasando por la localidad histórica de Cañas.