La Diócesis alerta sobre posibles visitas fraudulentas a domicilios en nombre de las parroquias y los párrocos

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha tenido conocimiento de que dos personas están visitando distintos edificios de la ciudad de Logroño presentándose falsamente en nombre de la parroquia y del párroco, con el pretexto de realizar un supuesto censo parroquial.

Ante la posibilidad de que esto vuelva a repetirse o a suceder en otros puntos de La Rioja, desde la Diócesis queremos dejar claro que no se está llevando a cabo ningún tipo de censo ni visita domiciliaria de este tipo, por lo que rogamos a los vecinos que extremen las precauciones y no faciliten información personal ni permitan el acceso a sus viviendas.

Asimismo, se recomienda comunicar de inmediato estos hechos a la Policía, para que las autoridades puedan identificar a las personas implicadas y evitar posibles engaños o fraudes.

La Diócesis agradece la colaboración de todos los ciudadanos y recuerda que toda comunicación o iniciativa pastoral oficial será anunciada siempre por los canales habituales de la Diócesis o por las propias parroquias.