El Gobierno de La Rioja colabora en la ampliación de la residencia ‘Palacio de Rodezno’ de Asprodema en Nájera para reforzar la atención a personas con discapacidad intelectual

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, inaugura la remodelación que ha permitido pasar de 18 a 22 plazas tras una inversión total de 171.746 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado 75.000 euros

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado la ampliación de la residencia ‘Palacio de Rodezno’, gestionada por Asprodema Rioja en Nájera. Un recurso concertado con el Ejecutivo regional que ofrece atención integral a personas adultas con discapacidad intelectual en un entorno residencial estable, inclusivo y orientado a la promoción de la autonomía.

Capellán ha estado acompañado por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri; el presidente de Asprodema Rioja, Jesús Maicas; y la directora gerente de la entidad, Esther Toledo, entre otras autoridades y usuarios de la residencia.

Las obras de reforma y adecuación de este centro comenzaron a principios de 2025 y han permitido aprovechar un espacio diáfano de la planta baja para crear tres nuevas habitaciones, un salón, dos baños y una cocina, además de habilitar otra habitación adicional en la segunda planta. Gracias a esta intervención, la residencia ha pasado de 18 a 22 plazas, reforzando así la capacidad del sistema riojano de atención a la discapacidad intelectual.

La ampliación ha tenido un coste total de 171.746,61 euros, de los cuales 75.000 euros han sido financiados por el Gobierno de La Rioja mediante la subvención del IRPF destinada a proyectos sociales. El resto ha sido aportado por Fundación ONCE, así como por donaciones privadas y financiación bancaria asumida por la entidad.

Esta actuación ha permitido que cuatro personas en lista de espera para acceder a un recurso de vivienda especializado en La Rioja hayan podido incorporarse a la residencia, que ahora cuenta con 22 plazas, todas en formato de habitación individual, distribuidas en un entorno hogareño y con apoyos personalizados.

Durante la visita, el presidente Capellán ha celebrado con ilusión una ampliación que permite “avanzar en la prestación de un servicio en mejores condiciones y nuevos espacios. Esas habitaciones, la cocina y los espacios conjuntos permiten mejorar la calidad de vida de los residentes, con más independencia”.

“Hoy vemos reflejado aquí, en esta ampliación de la residencia, un esfuerzo conjunto que va mucho más allá y que se concreta en toda una red de centros, que además se distribuyen entre Nájera y Logroño, con el centro en Varea, con centros de día, centros ocupacionales y también la solución residencial que estamos viendo. Es decir, Asprodema ofrece una atención completa a un total de 280 usuarios, a 280 familias, que creo que es lo importante, lo que tiene valor, más que el número, es ayuda a las personas. Así que todo nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a Asprodema, como asociación del tercer sector que está desarrollando esta labor tan valiosa y tan importante en nuestra comunidad, y también animarles a seguir porque siempre van a tener la a ayuda incondicional del Gobierno de La Rioja porque una sociedad es mejor cuando cuida a todas sus personas y les da la atención que se merecen”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de Asprodema Rioja, Jesús Maicas, ha comentado que 2025 es un año “muy especial” para nuestra asociación, que celebra su cuarenta aniversario. “Hoy es un día muy especial, porque inauguramos cuatro nuevas plazas en esta residencia que va a disponer ya de 22 plazas públicas del sistema riojano para la autonomía personal y la dependencia, subvencionadas por el Gobierno de la Rioja y gestionadas íntegramente por nuestra entidad”.

“Esta ampliación supone un alivio vital para las familias y para los nuevos usuarios para quienes es su hogar. En esta residencia van a recibir apoyos y atención personalizada para mejorar su autonomía personal, su calidad de vida y para facilitar también su participación e integración social en la comunidad. Este nuevo avance es una muestra de que cuando las instituciones públicas y las entidades sociales colaboran en un mismo propósito, los resultados llegan y benefician directamente a las personas, en este caso a las personas con discapacidad intelectual”, ha subrayado.

La residencia ‘Palacio de Rodezno’ se organiza en plantas que funcionan como pequeños apartamentos, con salones y cocinas domésticas para fomentar la autonomía de los residentes, quienes participan en tareas cotidianas y disfrutan de actividades comunitarias en Nájera. Todas las personas usuarias acuden de lunes a viernes al Centro de Atención Diurna La Sierra, también gestionado por Asprodema.