EL AYUNTAMIENTO DE HARO INICIA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE DE EL MAZO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro ha aprobado el inicio del expediente de contratación de las obras de ampliación del sistema de riego del parque de El Mazo, con un presupuesto total de 110.128,28 euros, IVA incluido.

La actuación, que se tramitará mediante procedimiento abierto y con carácter urgente, responde a la necesidad de modernizar y optimizar el sistema de riego de uno de los principales espacios verdes de la ciudad, mejorando su eficiencia y reduciendo el consumo de agua.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis semanas y se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Haro por mantener y mejorar las zonas verdes urbanas, garantizando su sostenibilidad y buen estado durante todo el año.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Haro continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras y en la gestión responsable de los recursos municipales, apostando por una ciudad más verde, eficiente y sostenible.