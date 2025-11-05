Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Sigue el sueño europeo del OCISA Haro Rioja Voley al eliminar al Montenegro (0-3)

Por Radio Haro
5 noviembre, 2025
El Haro Rioja Voley ya está clasificado para dieciseisavos de final de la Copa Challenge al ganar en el partido de vuelta al Montenegro. Las azules han dominado el encuentro: 15-25, 20-25 y 17-25.

(Foto: Facebook de OCISA Haro Rioja Voley)

