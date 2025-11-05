El lunes comienzan en Santo Domingo los trabajos de reforma y ampliación de potencia de la subestación eléctrica de la carretera de Bañares

El alcalde de Santo Domingo de la Calzada Raúl Riaño anuncia que el lunes 10 de noviembre “darán comienzo los trabajos de reforma y ampliación de potencia de la subestación eléctrica de ctra. Bañares, condición para el proyecto de ampliación del polígono industrial.

Para la realización de estos trabajos será necesaria la ocupación del parque colindante a la actual subestación, conocido popularmente como “de los enamorados”, para ello se eliminarán árboles, bancos, mesas y parte de setos, se levantará una parte del césped donde se fabricará una solera de hormigón, que será la encargada de albergar la subestación provisional que dará servicio mientras se procede al desmonte y montaje de la nueva STR, una vez finalizados los trabajos se procederá a reponer a su estado original todos y cada uno de los elementos que se han visto afectados, devolviendo el parque a su estado original.

Todos estos trabajos tienen una duración estimada de entre 12 y 14 meses durante los cuales la empresa encargada de ejecutarlos junto a IDE redes, garantiza que no se producirán afecciones de la red que afecten a los usuarios.

Con esta intervención se garantiza la posibilidad del establecimiento de nuevas empresas y de ampliación de las existentes, clave para el desarrollo económico y social de nuestro municipio, y esto, sólo puede garantizarse con un suministro de energía suficiente que lo permita”.