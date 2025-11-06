La Guardia Civil detiene a cinco personas por robo con fuerza en una empresa de Nájera

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de cinco personas pertenecientes a un mismo clan familiar, con edades comprendidas entre los 19 y los 44 años, de nacionalidad española y domiciliadas en diferentes localidades riojanas, así como en Estella (Navarra), como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza.

La actuación se inició tras una llamada de alerta ciudadana recibida en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (062), en la que un vecino informaba sobre una furgoneta sospechosa y la presencia de varias personas que, al parecer, intentaban acceder al interior de una empresa de Nájera.

De forma inmediata, varias patrullas se desplazaron al lugar del incidente y procedieron al cierre de las vías de comunicación, lo que permitió localizar la furgoneta cuando circulaba por la N-120 en dirección a Logroño. Tras interceptarla, los agentes comprobaron que en su interior viajaban cinco personas y que en la zona de carga se transportaba una gran cantidad de material de baño y construcción, cuya procedencia legal no pudieron acreditar.

Agentes desplazados a la empresa afectada -dedicada a la venta de materiales de construcción y sanitarios- constataron que las puertas de acceso presentaban daños: la valla perimetral estaba derribada y la puerta de entrada había sido forzada.

Uno de los propietarios, que fue avisado, se trasladó al lugar donde la furgoneta había sido interceptada y reconoció como suyos los efectos transportados. En consecuencia, los cinco ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.