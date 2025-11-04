Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | La Plataforma Stop Biometano se moviliza contra las plantas que proyectan instalarse en la zona de Hervías

Por Radio Haro
4 noviembre, 2025
La entidad, junto a Amigos de la Tierra, busca la complicidad de la comarca porque la instalación de estos proyectos afectarían directamente a los municipios de Bañares, Cirueña, Ciriñuela, Santo Domingo, San Torcuato y Zarratón, además de Hervías.

Actualmente llevan a cabo una campaña de sensibilización y de recogida de firmas y esperan reunirse con la consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja.

