AUDIO | La Plataforma Stop Biometano se moviliza contra las plantas que proyectan instalarse en la zona de Hervías

La entidad, junto a Amigos de la Tierra, busca la complicidad de la comarca porque la instalación de estos proyectos afectarían directamente a los municipios de Bañares, Cirueña, Ciriñuela, Santo Domingo, San Torcuato y Zarratón, además de Hervías.

Actualmente llevan a cabo una campaña de sensibilización y de recogida de firmas y esperan reunirse con la consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja.