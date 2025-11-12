El Gobierno de La Rioja invita a descubrir los bosques del valle de Turza con nuevos paseos otoñales

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana en dos nuevas actividades interpretativas organizadas dentro de su programa ‘Pasea La Rioja’. Estas propuestas invitan a descubrir la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama y la Sierra de La Demanda riojana.

El sábado, 15 de noviembre, se estrena una nueva propuesta: ‘Paseo por el valle del Jubera: las minas de La Providencia’, una ruta de senderismo interpretativo para adentrarse en el valle del Jubera, dentro de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. A lo largo del recorrido hasta las antiguas minas de plomo de La Providencia, los participantes descubrirán los valores naturales y culturales del entorno, conocerán qué significa formar parte de una Reserva de la Biosfera, una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y una Reserva Starlight, y se acercarán a la memoria minera de la zona con una visita a la galería abierta de La Providencia.

El domingo, 16 de noviembre, la actividad se traslada a la Sierra de la Demanda riojana con el paseo ‘Los colores del otoño en los bosques de la Sierra de la Demanda’ guiado por Silvestres Ezcaray. Durante el recorrido por el valle de Turza, en los alrededores de Ezcaray, los asistentes descubrirán los secretos de los cambios cromáticos del bosque en otoño: por qué cambian las hojas de color, qué pigmentos intervienen en este proceso y cómo esta transformación influye a los ecosistemas forestales. Además, se aprenderá a identificar los árboles por sus tonalidades y se reflexionará sobre la conexión emocional que inspiran los paisajes otoñales.

Estas actividades se enmarcan en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS), y tienen por objetivo acercar a la ciudadanía a los espacios naturales de la región.

Las actividades de ‘Pasea La Rioja’ son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible su página web https://pasea.larioja.org/.