El alcalde y concejal de Cultura de Santo Domingo anuncian la futura reforma integral del Teatro Avenida con una inversión superior a 580.000 euros

El Ayuntamiento, como promotor del proyecto, ha encargado la redacción de la memoria valorada a la arquitecta Allende Bañales Gallo, en la que se detallan las actuaciones previstas para modernizar y revitalizar este emblemático teatro municipal.

La intervención, planteada en cinco fases de obra, se prevé que pueda comenzar en enero de 2027 y abarcará la renovación completa de las instalaciones y espacios del Teatro Avenida, desde los aseos y camerinos hasta la sala de butacas y el vestíbulo de entrada. El objetivo es subsanar las deficiencias funcionales detectadas en el edificio, dotándolo de condiciones óptimas de accesibilidad, confort, eficiencia energética, ventilación y durabilidad para las próximas décadas.

Este planteamiento escalonado permitirá acometer cada área por separado y reanudar progresivamente la actividad del teatro tras cada etapa, minimizando el tiempo de cierre total del espacio cultural. A continuación, se detallan las actuaciones previstas en cada fase:

1. Fase 1 – Reforma de aseos en planta baja: modernización integral de los servicios situados en la planta baja del teatro, con renovación de todos los sanitarios, revestimientos e instalaciones. Se instalará, además, un sistema de ventilación forzada para solventar la ausencia actual de aireación en estos aseos, mejorando su salubridad y adaptándolos a la normativa de accesibilidad.

2. Fase 2 – Reforma del patio de butacas y anfiteatro: reconstrucción completa del suelo de la sala principal, ejecutando una nueva base de hormigón sobre la que se colocará un pavimento con moqueta y se anclarán las nuevas butacas. Esta actuación corregirá la deficiencia actual, ya que las butacas existentes se fijan sobre tablas de madera asentadas directamente en el terreno, sin ninguna solera de hormigón. En el anfiteatro (galería superior), cuya estructura de apoyo es de madera y se encuentra en buen estado, solo se procederá al lijado y barnizado de dicha estructura, sustituyendo todas las butacas por modelos nuevos. Además, se pintará íntegramente la sala, se reemplazarán las placas desmontables del falso techo y se renovarán los apliques de iluminación de las paredes, así como la lámpara central, actualizando la estética del espacio. Igualmente, los conductos de calefacción que actualmente discurren a la vista se empotrarán bajo el nuevo suelo de la sala, y se dotará al espacio de un moderno sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor para garantizar la calidad del aire. Los conductos de este sistema se integrarán de forma discreta en las esquinas y el techo, pintándose del mismo color que las molduras originales, de modo que la intervención no altere la estética clásica del teatro.

3. Fase 3 – Reforma de camerinos y accesos escénicos: remodelación de la zona de camerinos situada tras el escenario. Los cuatro pequeños camerinos actuales, muy antiguos y poco funcionales, se transformarán en dos camerinos de mayor tamaño y completamente equipados, mejorando la comodidad de los artistas. En el vestíbulo previo a estos camerinos se subsanarán las humedades existentes mediante un revestimiento transpirable de mortero de cal en la pared medianera afectada. Asimismo, se nivelará el pasillo de acceso a camerinos y escenario, eliminando los escalones y desniveles para obtener un recorrido continuo y accesible que facilite el tránsito de personas y equipos técnicos. Esta fase contempla también la construcción de un nuevo aseo al que se accederá desde el vestíbulo de camerinos (bajando unos peldaños debido a la configuración actual), así como la reforma integral del baño ya existente, dotándolos con instalaciones modernas que cubran las necesidades del personal artístico. Por último, se instalará un sistema de ventilación mecánica en esta área para asegurar la renovación del aire, y se renovarán todos los acabados, la iluminación y las tomas de corriente necesarias para un uso profesional acorde a los estándares actuales.

4. Fase 4 – Mejora del vestíbulo de entrada y pintura general: actuación focalizada en las zonas comunes para renovar su aspecto estético y funcional. En el vestíbulo principal se sustituirá el pavimento existente por un nuevo suelo de alta calidad, se modernizará la iluminación instalando luminarias LED más eficientes y actuales, y se llevará a cabo la pintura integral de paredes y techos para realzar la imagen del teatro. Al término de esta fase se realizará además un pintado general de toda la planta baja y la primera planta del teatro, cubriendo todos los paramentos verticales y horizontales con pinturas adecuadas para uso público y con criterios de máxima durabilidad y fácil mantenimiento.

5. Fase 5 – Reforma de aseos en planta primera: renovación completa de los aseos ubicados en la primera planta (servicio del anfiteatro), respetando la distribución original pero modernizando todas sus instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y ventilación. Se reemplazarán asimismo los revestimientos, sanitarios y carpinterías, asegurando el correcto funcionamiento y una estética acorde al resto de las mejoras realizadas en el edificio.

Objetivos de la reforma: accesibilidad, confort, eficiencia y conservación

La modernización de aseos (Fase 1) se ha valorado en unos 60.136 €, la renovación del patio de butacas y anfiteatro (Fase 2) en 356.394 €, la reforma de camerinos (Fase 3) en 92.579 €, las mejoras de vestíbulo (Fase 4) en 45.500 €, y la actualización de los aseos de planta alta (Fase 5) en 28.091 €. Sumadas, todas estas intervenciones suponen un presupuesto total de 582.702,76 € para la ejecución de las obras.

El alcalde, Raúl Riaño ha señalado que “para afrontar estas fases se está manteniendo conversaciones con el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Cultura para la consecución de fondos regionales, el compromiso con el gobierno es firme y decidido a apostar una vez más por nuestra ciudad y por la cultura, pero para ello se requiere en primer lugar la aprobación de esta memoria valorada en el próximo pleno de este mes de noviembre y facultar la ejecución por fases”.

El Ayuntamiento ejecutará los trabajos de forma escalonada, abordando cada fase sucesivamente en función de la disponibilidad presupuestaria y logística. Este calendario por etapas permitirá compatibilizar en la medida de lo posible las reformas con la programación cultural, reabriendo el teatro parcialmente entre fase y fase para no interrumpir completamente su actividad. Tras la finalización de todas las fases, Santo Domingo de la Calzada contará con un Teatro Avenida totalmente renovado, equipado con infraestructuras modernas y eficientes que revertirán en un mejor servicio a la ciudadanía.

Por su parte, el concejal de Cultura, Óscar Reina, ha indicado que estas obras no solo son necesarias: son imprescindibles. El Teatro Avenida necesitaba una intervención a fondo para seguir siendo un referente cultural y un espacio seguro, cómodo y accesible para todos.

Con este proyecto aseguramos su futuro y reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y con la ciudadanía”, ha destacado el edil.