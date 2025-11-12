i-DE moderniza la red eléctrica de Santo Domingo de la Calzada con un nuevo centro de transformación subterráneo

La compañía i-DE Redes Eléctricas Inteligentes (distribuidora del Grupo Iberdrola) ha culminado un proyecto de mejora del suministro eléctrico en el municipio riojano. La actuación ha consistido en la instalación de un nuevo centro de transformación subterráneo, denominado “Polideportivo Santo Domingo”, equipado con un transformador de 400 kVA de potencia inicial (ampliable hasta 630 kVA para futuras necesidades). Este centro de transformación –una instalación que reduce la media tensión (13,2 kV) a baja tensión utilizable por hogares y negocios– se ha conectado a la red mediante 242 metros de nueva línea eléctrica subterránea de media tensión. La nueva infraestructura sustituye al antiguo centro de transformación “Ollerías (Domingo)” y a su tendido aéreo asociado, los cuales han sido desmontados por completo. Los trabajos se han ejecutado en un plazo aproximado de dos meses, minimizando las molestias para los vecinos por un importe total de 101.338,53€.

Beneficios para la comunidad

• Mejora de la calidad del suministro: La puesta en servicio del nuevo centro de transformación refuerza la red local, aportando una infraestructura más fiable y con mayor capacidad. Esto se traduce en un suministro eléctrico más estable para los vecinos y empresas de Santo Domingo de la Calzada, reduciendo el riesgo de caídas de tensión y cortes de luz, y atendiendo mejor la demanda actual y futura de energía en la zona.

• Reducción del impacto visual: Al haberse soterrado la nueva línea eléctrica y eliminado el antiguo tendido aéreo, se eliminan los postes y cables visibles en el entorno. Esta mejora paisajística resulta especialmente positiva para la estética del municipio, conocido por su patrimonio histórico, ya que preserva el entorno urbano libre de líneas eléctricas aéreas.

• Seguridad y respeto medioambiental: La intervención se ha realizado cumpliendo la normativa vigente en materia de protección de la avifauna (aves) y de seguridad técnica. La retirada de la línea aérea anterior reduce el riesgo de accidentes por electrocución o colisión de aves con el tendido eléctrico, contribuyendo a la conservación de la fauna local. Asimismo, la nueva instalación subterránea incorpora equipos modernos y sistemas automatizados de control, lo que mejora la seguridad de las operaciones y la fiabilidad de la red eléctrica.

El alcalde, Raúl Riaño, agradece “la realización de este proyecto que pone de manifiesto el compromiso de i-DE (Grupo Iberdrola) con la modernización y mejora continua de las infraestructuras eléctricas en Santo Domingo de la Calzad. La compañía está impulsando redes de distribución más inteligentes, seguras y sostenibles, mediante inversiones orientadas a reforzar la calidad del servicio y a adaptar la red a las futuras necesidades energéticas. i-DE, como distribuidora eléctrica de Iberdrola, reafirma con actuaciones como las de nuestra ciudad, esta apuesta por la innovación tecnológica y la mejora del suministro eléctrico para nuestro municipio, contribuye indudablemente al desarrollo socioeconómico del municipio y al cumplimiento de los objetivos de transición energética”,