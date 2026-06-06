La presidenta del Parlamento regional pronunciará en Santa Coloma el Pregón del Día de La Rioja

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, pronunciará este lunes, 8 de junio, a las 19.30 horas, en la plaza de la Convención de Santa Coloma, el tradicional Pregón del Día de La Rioja.

El acto contará, además, con la intervención de la alcaldesa de Santa Coloma, Begoña Palacios; y las actuaciones del grupo de danzas de la localidad y de integrantes de la Escuela de Jotas de La Rioja.