Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
La presidenta del Parlamento regional pronunciará en Santa Coloma el Pregón del Día de La Rioja

La presidenta del Parlamento regional pronunciará en Santa Coloma el Pregón del Día de La Rioja

Por Radio Haro
6 junio, 2026
26
0

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, pronunciará este lunes, 8 de junio, a las 19.30 horas, en la plaza de la Convención de Santa Coloma, el tradicional Pregón del Día de La Rioja.

El acto contará, además, con la intervención de la alcaldesa de Santa Coloma, Begoña Palacios; y las actuaciones del grupo de danzas de la localidad y de integrantes de la Escuela de Jotas de La Rioja.

Compartir:
Etiquetasdía de la riojasanta colona
Noticia anterior

Capellán presenta el Plan Estratégico ‘Caminos + ...

Siguiente noticia

El Club Kyoku Haro consigue 5 primeros ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible