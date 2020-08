130 agentes de Tráfico y el `Pegasus´ controlarán en La Rioja la Operación especial del 15 de agosto

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Con motivo de la festividad del 15 de agosto, la Jefatura Provincial de Tráfico pone en marcha un operativo especial. Este se inicia a las 15 horas del viernes 14 de agosto y concluirá a las 24 horas del domingo 16 de agosto, con una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para dar seguridad a los viajes en automóvil que se producirá durante estos días tanto viajes de largo recorrido desde el interior hacia zonas costeras como trayectos cortos, propios de los desplazamientos a municipios que tradicionalmente celebran sus fiestas en estas fechas, aunque la mayoría hayan suspendido o cancelado la celebración de las mismas.

Los momentos en que se espera la mayor intensidad de tráfico son: entre las 16 y las 22 horas del días 14 de agosto, entre las 9 y las 14 horas del día 15 de agosto y entre las 16 y las 22 horas del día 16 de agosto.

La Jefatura recomienda extremar la precaución de manera especial en los lugares en los que se espera mayor tráfico:

 Punto kilométrico 324,1 de la N-111, a la altura del acceso a la LO-20 coincidente con la entrada a Logroño desde la AP-68.

 Entre los kilómetros 313 y 324,1 de la N-111, en Albelda de Iregua con la intersección a la LO-20.

 En la N-232, del punto kilométrico 395 al 400, en Agoncillo.

 Entre los kilómetros 4 al 1 de la LR-250 entre Villamediana y Logroño.

En lo que se refiere a la vigilancia, durante este periodo, los agentes de la Agrupación Provincial de Tráfico intensificarán la vigilancia y control de la circulación en todas las vías y a cualquier hora del día. Contarán con el apoyo desde el aire del helicóptero de la DGT ‘Pegasus’.

Los efectivos de la Guardia Civil de tráfico, más de 130 agentes, realizarán un auténtico esfuerzo para poder cubrir todas las horas del día en turnos de mañana, tarde y noche, velando no sólo por la fluidez del tráfico sino también por la seguridad.

En esta misión, debe destacarse también la inestimable colaboración de las Policías Locales de los municipios implicados y, desde luego, de la X zona de la Guardia Civil. En lo que a elementos materiales se refiere, los agentes dispondrán de etilómetros evidenciales, vehículos radar estático y dinámico, uniformado y no uniformado, trípode dotado de radar, vehículos camuflados, 30 turismos y furgonetas y 45 motocicletas.

RECOMENDACIONES

 Informarse, antes de emprender el viaje, sobre la situación de las carreteras y las condiciones medioambientales.

 Tener el coche en perfecto estado. Revisar frenos, cristales limpios, luces (ver y ser vistos), los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada, etc.., antes de salir.

 Programar el viaje con antelación, evitar la conducción nocturna y los días y horas de desplazamientos masivos. Además, las redes sociales de la DGT informarán de las incidencias que puedan ocurrir en la carretera y ofrecerán consejos a los distintos usuarios de la vía para realizar un viaje seguro. Se han creado tres hashtag para poder seguir todo lo relacionado con la operación verano de tráfico #OperaciónSalida; #VeranoDGT2018, #QueremosQueVuelvas

 “MAS VALE LLEGAR TARDE QUE NO LLEGAR”.

o Paciencia en las retenciones.

o No tratar de ir adelantando a todos los vehículos de la caravana.

o Salir con suficiente tiempo de antelación, teniendo asumido el que se va a perder en la carretera, por aglomeraciones, etc.

 Velocidad moderada. No intentar recuperar el tiempo perdido en las retenciones.

 Guardar distancia de seguridad. Previendo un posible frenazo del que va delante.

 Extremar medidas de seguridad. Cinturón, casco en motocicletas… (Seguridad Pasiva).

 Recordar que una comida copiosa puede producir somnolencia. Ser frugales si hay que conducir.

 No bajar la guardia en los últimos kms. El viaje termina cuando se aparca y se para el coche. ¡Ni un metro antes!

 Al volante, ni una sola gota de alcohol, ni consumir drogas.

 En lo relativo a los días intermedios.

o Precauciones habituales.

o Alcohol.

o En desplazamientos cortos… No bajar la guardia.

 A menudo nos encontramos con mucha gente perfectamente concienciada en la salida y en el retorno pero que NO aprecia el peligro en los días intermedios y en los desplazamientos cortos.

DESPLAZAMIENTOS PREVISTOS:

Debido a la situación que ha vivido el país, el verano de 2020 es un verano distinto al que hemos vivido con anterioridad, incluso para poder hacer una previsión de los desplazamientos de largo recorrido que se pueden producir por carretera durante estos dos meses, no solo por la desconfianza de los ciudadanos ante esta situación, también por la incertidumbre misma de los desplazamientos.

ANTECEDENTES SINIESTRALIDAD:

15 de agosto 2019. En el periodo transcurrido desde las 15 horas del miércoles 14 de agosto de 2019 hasta las 24 horas del domingo 18 de agosto de 2019 (dos días más que en la Operación 2020), se registraron en las carreteras de La Rioja 4 accidentes con víctimas (dos de ellos mortales), con 2 víctimas mortales y 2 heridos leves.