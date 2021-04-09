Suben los casos activos de coronavirus en Nájera (31), Casalarreina (8) y Santo Domingo (3), Haro se mantiene (6)
|08/04/2021
|AGONCILLO
|2
|08/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|08/04/2021
|ALBERITE
|1
|08/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|11
|08/04/2021
|ALFARO
|9
|08/04/2021
|ARNEDO
|39
|08/04/2021
|AUTOL
|16
|08/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|08/04/2021
|CALAHORRA
|75
|08/04/2021
|CASALARREINA
|8
|08/04/2021
|CENICERO
|0
|08/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|47
|08/04/2021
|ENTRENA
|0
|08/04/2021
|EZCARAY
|1
|08/04/2021
|FUENMAYOR
|1
|08/04/2021
|HARO
|6
|08/04/2021
|LARDERO
|5
|08/04/2021
|LOGROÑO
|128
|08/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|08/04/2021
|NAJERA
|31
|08/04/2021
|NALDA
|0
|08/04/2021
|NAVARRETE
|2
|08/04/2021
|PRADEJON
|17
|08/04/2021
|QUEL
|3
|08/04/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|08/04/2021
|SAN ASENSIO
|1
|08/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|08/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|2