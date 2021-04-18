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Haro mantiene un caso activo de coronavirus, Nájera baja a 26, Casalarreina y Santo Domingo siguen con 9 cada uno, Ezcaray con 5 y San Asensio con 8

Haro mantiene un caso activo de coronavirus, Nájera baja a 26, Casalarreina y Santo Domingo siguen con 9 cada uno, Ezcaray con 5 y San Asensio con 8

Por Radio Haro
18 abril, 2021
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