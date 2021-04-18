Haro mantiene un caso activo de coronavirus, Nájera baja a 26, Casalarreina y Santo Domingo siguen con 9 cada uno, Ezcaray con 5 y San Asensio con 8
|17/04/2021
|AGONCILLO
|0
|17/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|4
|17/04/2021
|ALBERITE
|7
|17/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|14
|17/04/2021
|ALFARO
|28
|17/04/2021
|ARNEDO
|45
|17/04/2021
|AUTOL
|8
|17/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|17/04/2021
|CALAHORRA
|113
|17/04/2021
|CASALARREINA
|9
|17/04/2021
|CENICERO
|0
|17/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|25
|17/04/2021
|ENTRENA
|5
|17/04/2021
|EZCARAY
|5
|17/04/2021
|FUENMAYOR
|6
|17/04/2021
|HARO
|1
|17/04/2021
|LARDERO
|9
|17/04/2021
|LOGROÑO
|118
|17/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|17/04/2021
|NAJERA
|26
|17/04/2021
|NALDA
|3
|17/04/2021
|NAVARRETE
|3
|17/04/2021
|PRADEJON
|20
|17/04/2021
|QUEL
|4
|17/04/2021
|RINCON DE SOTO
|6
|17/04/2021
|SAN ASENSIO
|8
|17/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|9
|17/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5