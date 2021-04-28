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Suben los casos activos en Nájera (47) y Casalarreina (8), bajan en Ezcaray (3) y se mantienen en Santo Domingo (8) y Haro (3)

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Por Radio Haro
28 abril, 2021
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