Suben los casos activos en Nájera (47) y Casalarreina (8), bajan en Ezcaray (3) y se mantienen en Santo Domingo (8) y Haro (3)
|27/04/2021
|AGONCILLO
|2
|27/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|27/04/2021
|ALBERITE
|5
|27/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|18
|27/04/2021
|ALFARO
|29
|27/04/2021
|ARNEDO
|66
|27/04/2021
|AUTOL
|9
|27/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|27/04/2021
|CALAHORRA
|133
|27/04/2021
|CASALARREINA
|8
|27/04/2021
|CENICERO
|10
|27/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|27/04/2021
|ENTRENA
|0
|27/04/2021
|EZCARAY
|3
|27/04/2021
|FUENMAYOR
|8
|27/04/2021
|HARO
|3
|27/04/2021
|LARDERO
|5
|27/04/2021
|LOGROÑO
|141
|27/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|27/04/2021
|NAJERA
|47
|27/04/2021
|NALDA
|2
|27/04/2021
|NAVARRETE
|1
|27/04/2021
|PRADEJON
|9
|27/04/2021
|QUEL
|13
|27/04/2021
|RINCON DE SOTO
|12
|27/04/2021
|SAN ASENSIO
|0
|27/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
|27/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|14