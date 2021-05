Ernesto Tubía, primer premio del X Certamen de relato corto “Una historia con Renault”

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

El escritor de Haro señala en su página en Facebook. “Por fin, después de dos meses desde que me lo concedieran, hoy he recogido en Valladolid el premio convocado por El Norte de Castilla y Renault. Un certamen que había perseguido varios años y que he logrado alcanzar.

Además, el viaje me ha servido para acercarme al Café Compás, premio que gané hace unos meses y cuya ceremonia, por la situación actual, no pudo darse.

Ha sido un placer compartir un rato con Antonio, corazón del prestigioso certamen, en su entrañable café. Me llevo la alegría de conocerle, de irme con la cerámica y la serigrafía del certamen, pero con un sabor agridulce en los labios. Aunque no me ha asegurado que sea definitivo, por la forma en que me ha hablado se deduce que he logrado ganar la última convocatoria de este gran certamen. Una lástima, pero parece que está bastante complicado que se reactive en un futuro. Uno más de los certámenes que la pandemia se está llevando por delante.

Y con el ajetreado día de hoy concluyó el satisfactorio peregrinaje literario de abril.