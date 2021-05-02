Bajan los casos activos de COVID-19 en Nájera (40), Cenicero (10) y Santo Domingo (6); Haro (4), Ezcaray (3), Casalarreina (5), Baños (0) y San Asensio (0) se mantienen
|01/05/2021
|AGONCILLO
|2
|01/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|01/05/2021
|ALBERITE
|4
|01/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|7
|01/05/2021
|ALFARO
|44
|01/05/2021
|ARNEDO
|77
|01/05/2021
|AUTOL
|7
|01/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|01/05/2021
|CALAHORRA
|130
|01/05/2021
|CASALARREINA
|5
|01/05/2021
|CENICERO
|10
|01/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|01/05/2021
|ENTRENA
|0
|01/05/2021
|EZCARAY
|3
|01/05/2021
|FUENMAYOR
|9
|01/05/2021
|HARO
|4
|01/05/2021
|LARDERO
|7
|01/05/2021
|LOGROÑO
|163
|01/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|01/05/2021
|NAJERA
|40
|01/05/2021
|NALDA
|2
|01/05/2021
|NAVARRETE
|1
|01/05/2021
|PRADEJON
|13
|01/05/2021
|QUEL
|21
|01/05/2021
|RINCON DE SOTO
|9
|01/05/2021
|SAN ASENSIO
|0
|01/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|6
|01/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|12