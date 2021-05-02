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Bajan los casos activos de COVID-19 en Nájera (40), Cenicero (10) y Santo Domingo (6); Haro (4), Ezcaray (3), Casalarreina (5), Baños (0) y San Asensio (0) se mantienen

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Por Radio Haro
2 mayo, 2021
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