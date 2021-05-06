Bajan los casos activos en Nájera a 36 y a uno en Santo Domingo. Haro se mantiene con 4
|05/05/2021
|AGONCILLO
|1
|05/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|05/05/2021
|ALBERITE
|0
|05/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|8
|05/05/2021
|ALFARO
|39
|05/05/2021
|ARNEDO
|66
|05/05/2021
|AUTOL
|4
|05/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|05/05/2021
|CALAHORRA
|103
|05/05/2021
|CASALARREINA
|6
|05/05/2021
|CENICERO
|7
|05/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|05/05/2021
|ENTRENA
|0
|05/05/2021
|EZCARAY
|0
|05/05/2021
|FUENMAYOR
|13
|05/05/2021
|HARO
|4
|05/05/2021
|LARDERO
|8
|05/05/2021
|LOGROÑO
|176
|05/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|05/05/2021
|NAJERA
|36
|05/05/2021
|NALDA
|0
|05/05/2021
|NAVARRETE
|1
|05/05/2021
|PRADEJON
|13
|05/05/2021
|QUEL
|19
|05/05/2021
|RINCON DE SOTO
|7
|05/05/2021
|SAN ASENSIO
|3
|05/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|05/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8