Los delegados de personal del Ayuntamiento de Santo Domingo cuestionan la gestión del PP con los empleados municipales

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO y a través de sus delegados de personal en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, como representantes de los trabajadores municipales, quieren hacer balance de «la pésima y nefasta gestión de este equipo de gobierno del Partido Popular :

En primer lugar, queremos mencionar algunas de las palabras que David Mena, alcalde de Santo Domingo de la Calzada, dijo el 18 de agosto de 2020, en diferentes medios de comunicación:

“Nos hemos encontrado un ayuntamiento mal organizado y abandonado, en el que la desidia ha sido la pauta que ha llevado a esta situación.” “Éramos conscientes de que el escenario que nos íbamos a encontrar era muy complicado, pero la realidad supera a lo esperado.” “Durante años les instábamos a negociar un nuevo convenio colectivo, recibíamos buenas palabras, nos decían que los contactos iban bien, aunque nunca concretaban nada, y al entrar nos hemos encontrado que las negociaciones estaban rotas, no había nada construido, nunca además habían empezado a llegar a acuerdos.” “Nuestra pretensión es mejorar la situación de todos los trabajadores municipales. Todos necesitan ser escuchados e intentar mejorar sus condiciones laborales”.

Todo parecían buenas palabras y que se comprometían plenamente con los trabajadores, pero… ¿Qué ha hecho este equipo de gobierno del Partido Popular en estos años de gobernanza para reconducir la situación que tanto criticaba con los empleados municipales? Desde los delegados de personal del ayuntamiento de CSIF, UGT y CCOO podemos afirmar que de lo que tanto se le llenaba al señor alcalde la boca, no ha hecho nada, es más, la situación que viven ahora los empleados es pésima, precaria y están abandonados plenamente. Todo ello, también gracias a un concejal de personal, Raúl Riaño, que nunca ha dado la talla, no proporcionando ningún tipo de explicación y siempre gobernando desde el silencio, quedándole el puesto muy grande y dejando de lado está concejalía.

A continuación, mostramos la gestión que ha llevado este equipo de gobierno del Partido Popular (como máximos responsables David Mena y Raúl Riaño), con los empleados municipales:

– No se ha empezado a negociar un convenio. En la primera mesa general de negociación que hubo, acordamos con el ayuntamiento que íbamos a tener una

reunión y si hacían falta más, al mes, para redactar un nuevo convenio. Tras esa reunión, nunca han puesto interés en trabajar en un nuevo convenio a pesar de nuestra insistencia.

– La relación de puestos de trabajo que es lo primordial que demandamos los trabajadores, puesto que la última es del 2005, fue adjudicada a una empresa de Valladolid, a finales del mes de diciembre de 2022, después de hacer mucha presión los sindicatos, porque sino se perdía esa partida como paso en el año 2021. Pero solo ha quedado adjudicada, porque el equipo de gobierno la tiene paralizada desde su adjudicación sin saber qué va a pasar.

– No se ha publicado ninguna oferta de empleo público, cuando hay una falta importante de trabajadores. Había falta de personal, pero debido a varias jubilaciones durante estos años, hay una falta muy grande de personal y se están cubriendo de manera chapucera o no se cubren esos puestos. Esto repercute directamente en otros empleados que tienen que hacer la tarea de los que no están y la suya para poder sacar su trabajo adelante. Y seguidamente, repercute en los vecinos que ven como para cualquier trámite tienen que esperar muchísimo tiempo.

– En cuanto a la estabilización de los interinos, 19 plazas, a estas fechas, no se ha estabilizado ninguna plaza.

– Respecto al departamento de Protección Civil, el cual realiza una labor excepcional y de forma voluntaria, han conseguido que desaparezca, no habiendo ningún voluntario.

– A estas fechas, deben dinero a varios empleados, correspondiente a varios meses.

– El departamento de Policía local, se encuentra muy mermado, con una Jefatura llevada desde que se jubiló el anterior Subinspector, de manera accidental. Se están realizando servicios con una persona (no siendo efectivos) y en ocasiones se cierra la Jefatura, repercutiendo gravemente en la seguridad de los agentes que trabajan solos y en la del municipio, no pudiendo dar un servicio adecuado a los vecinos.

Creemos que después de lo expuesto sobran las palabras y los vecinos de Santo Domingo de la Calzada pueden ver las grandes mentiras que dijo en su día el alcalde David Mena y la pésima gestión que ha llevado este equipo de gobierno del Partido Popular con los empleados públicos, mostrando, ahora sí, un abandono total, con departamentos que no existen o que funcionan incorrectamente, siendo los máximos responsables el alcalde, David Mena, y el concejal de personal, Raúl Riaño. Como dijo el alcalde, “La realidad supera a la ficción”. Esta pésima gestión que han llevado, repercute muy negativamente en la vida de los vecinos del municipio.

Por todo ello, queremos darles las “gracias” por todo lo realizado, en nombre de los trabajadores municipales, y esperar que las urnas pongan al frente de Santo Domingo, gente con ilusión, ganas de trabajar y dialogar, y levantar el municipio de este letargo en el que se encuentra», concluyen.