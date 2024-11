Gonzalo Capellán resalta el espíritu innovador y el compromiso de las empresas agrarias con los pequeños municipios durante su visita a Rioja Selecto en Zarratón

El presidente del Gobierno de La Rioja ha visitado junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, la planta de esta firma especializada en la producción de tomate en invernadero hidropónico.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha puesto en valor el ejemplo innovador de los hermanos Marcos y Álvaro Pérez Llanos, responsables de la firma Rioja Selecto, que produce que su planta de Zarratón unos 260.000 kilos de tomate fresco de la variedad ‘Jack’. “Dos jóvenes agricultores pertenecientes a una familia de varias generaciones de agricultores riojanos que siguen trabajando en el campo, en la tierra, comprometidos con esta región y con un pequeño municipio, pero que también miran al futuro con unos planes de expansión para seguir optimizando las instalaciones, aumentar su competitividad y productividad, contribuyendo así a que los productos agrarios de La Rioja sigan siendo referentes de calidad en todos los mercados”.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido la trayectoria de esta firma, “un novedoso proyecto impulsado hace diez años y que es un ejemplo de agricultura innovadora, con la base de los conocimientos como ingenieros agrónomos que tienen sus promotores”. A este respecto, Capellán ha elogiado “tanto la especialización en el cultivo del tomate y su capacidad para incorporar todas las novedades tecnológicas para poner en marcha un cultivo hidropónico, sin tierra, y de especializarse en una variedad como es el tomate ‘Jack’”.

Durante la visita, el presidente ha destacado también la importancia de que estas empresas agrarias se asienten en el medio rural riojano, en este caso en Zarratón, “generando actividad económica, consolidándose y creciendo, creando seis empleos en esta localidad”.

Especialización frente a la diversificación

Rioja Selecto se fundó en el año 2014 de la mano de los hermanos Marcos y Álvaro Pérez Llanos como un proyecto-explotación de tomate, ubicado en Zarratón, donde estos jóvenes agricultores e ingenieros técnicos agrícolas decidieron poner en marcha un ejemplo de proyecto agrario innovador, apoyado con las ayudas contempladas en el Programa de Desarrollo Rural del Ejecutivo regional.

La explotación de Rioja Selecto está dedicada a la producción de tomate en invernadero hidropónico. La hidroponía es un sistema de cultivo en el que las plantas se desarrollan en agua con nutrientes y sales minerales en lugar de suelo agrícola, con el objetivo de lograr mejores rendimientos y calidad. Otra de las ventajas de este sistema es que, al no haber tierra, no hay malas hierbas, por lo tanto, no hay que hacer laboreos ni utilizar herbicidas, ni la planta sufre de enfermedades que ataquen a la raíz.

En la actualidad disponen de un invernadero de 8.500 metros cuadrados equipado con las últimas innovaciones del sector: calefacción (caldera) por biomasa, plásticos dobles y pantalla térmica para ahorro energético, riego hidropónico que permite tener un control absoluto sobre la fertirrigación, además de un gran ahorro de agua y nutrientes, control de humedad e inyección de CO2.

Marcos y Álvaro Pérez Llanos optaron por la especialización frente a la diversificación, especializándose en el tomate ‘Jack’. Esta variedad de tomate es típica en el norte de España y muy apreciada por su gran sabor y aroma, además tiene una textura muy agradable y una piel muy fina.

En este sentido, la lucha biológica contra las plagas y enfermedades, reduciendo al máximo el uso de fitosanitarios, les ha permitido también obtener el sello de ‘Producción Integrada’, un sistema de cultivo en el que se intentan mitigar los problemas sanitarios del cultivo con métodos naturales siempre que sea posible.

Las ventas de la empresa se centran en el norte de España (La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia) y Madrid, bajo la marca RS ‘Rioja Selecto’. Además, también elaboran conservas bajo la marca ‘El Arriero’, basadas en recetas tradicionales, respetando al máximo las cualidades que caracterizan a su tomate.