Toda las comarcas, menos Cervera, Alfaro y Haro, presentan casos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en explotaciones ganaderas

El BOR publica el pago de 144.876 euros en estas ayudas, cuya cuantía se ha determinado en función del número de animales, con un importe máximo de 3.000 euros por explotación.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha procedido a abonar 144.876 euros de la línea de ayudas directas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos a 105 titulares de explotaciones ganaderas a consecuencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), contribuyendo a restablecer su viabilidad.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado las ayudas, concedidas a más de un centenar de titulares de explotaciones ganaderas de vacuno, ubicadas en la Comunidad, que subvencionarán tanto los costes de los tratamientos veterinarios de los animales afectados por EHE, así como las actuaciones de limpieza, desinfección y desinsectación de la explotación. La cuantía de las ayudas se ha determinado en función del número de animales de la explotación, siendo el importe máximo de la ayuda de 3.000 euros por explotación.

Por otra parte, a día de hoy, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha detectado algún positivo de EHE en 105 explotaciones de siete comarcas ganaderas (todas excepto Cervera, Alfaro y Haro). Tras una alerta inicial, marcada con la aparición de algunos casos en la zona de Villoslada de Cameros, la situación se ha estabilizado, con menor número de animales afectados y de menor gravedad.

En este sentido, la vacuna que se ha conseguido poner a disposición del sector no se está utilizando de forma generalizada, ni a nivel nacional ni en La Rioja, habida cuenta de la menor incidencia y menor gravedad de los casos. A nivel nacional se ha constatado la existencia de inmunidad natural ya que no hay circulación del virus de Madrid hacia el sur, es decir, en las zonas donde primero apareció ya no se están declarando focos.

Régimen de movimientos y sin zona de restricción

En estos momentos todo el territorio peninsular de España es zona de restricción, habida cuenta de la detección de la enfermedad en todas las Comunidades Autónomas. Respecto a los movimientos nacionales dentro del área restringida no existe ningún tipo de restricción, recomendándose únicamente la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.) que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas. Asimismo, el ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Dicha enfermedad, afecta también a los ciervos, donde cursa de forma más grave, y puede afectar también a gamos y corzos.

Este virus pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y estructurales en común con los otros miembros del género, especialmente con el virus de la lengua azul, y cuenta un periodo de incubación de 2 a 10 días.

Enfermedad que no afecta al ser humano

La EHE no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), ya que no es una enfermedad que afecte al ser humano.