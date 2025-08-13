Radio Haro – Cadena Ser.

Controlados los incendios registrados en La Rioja

Controlados los incendios registrados en La Rioja

Por Radio Haro
13 agosto, 2025
93
1

Siguen las labores de vigilancia, pero ya están controlados o extinguidos todos los fuegos forestales sufridos.

En Gimileo se han quemado 8 hectáreas y entre 40 y 50 en Mansilla.

1 comment

  1. Vecino 13 agosto, 2025 at 11:29

    Que Dios no quiera haya incendios por las urbanizaciones que tienen rastrojos de dos metros y los propietarios no adecentan y cortan. El Ayuntamiento será responsable y cómplice necesario por no obligarles a cumplir la ley.

