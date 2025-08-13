Controlados los incendios registrados en La Rioja
Siguen las labores de vigilancia, pero ya están controlados o extinguidos todos los fuegos forestales sufridos.
En Gimileo se han quemado 8 hectáreas y entre 40 y 50 en Mansilla.
Que Dios no quiera haya incendios por las urbanizaciones que tienen rastrojos de dos metros y los propietarios no adecentan y cortan. El Ayuntamiento será responsable y cómplice necesario por no obligarles a cumplir la ley.