Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Varios incendios ponen en jaque a La Rioja: Gimileo, Fonzaleche, Treviana, Viniegra de Abajo y Mansilla son algunos de los términos afectados

Varios incendios ponen en jaque a La Rioja: Gimileo, Fonzaleche, Treviana, Viniegra de Abajo y Mansilla son algunos de los términos afectados

Por Radio Haro
12 agosto, 2025
108
0

Los bomberos no paran. El intenso calor y las tormentas secas han hecho de las suyas y el fuego se ha encargado del resto. En Gimileo, por ejemplo, los efectivos se han encargado de controlar las llamas que se han quedado a escasos dos metros de la localidad. Las chispas de las llamas han saltado el Ebro y los bomberos se han encargado de vigilar las choperas. El incendio de Gimileo ha motivado, además, el corte del tráfico ferroviario por la zona.

Compartir:
Etiquetasbomberos
Noticia anterior

El parque infantil de El Mazo abre ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible