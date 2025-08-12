Varios incendios ponen en jaque a La Rioja: Gimileo, Fonzaleche, Treviana, Viniegra de Abajo y Mansilla son algunos de los términos afectados

Los bomberos no paran. El intenso calor y las tormentas secas han hecho de las suyas y el fuego se ha encargado del resto. En Gimileo, por ejemplo, los efectivos se han encargado de controlar las llamas que se han quedado a escasos dos metros de la localidad. Las chispas de las llamas han saltado el Ebro y los bomberos se han encargado de vigilar las choperas. El incendio de Gimileo ha motivado, además, el corte del tráfico ferroviario por la zona.