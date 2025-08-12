Radio Haro – Cadena Ser.

El parque infantil de El Mazo abre tras las obras realizadas

Por Radio Haro
12 agosto, 2025
El parque infantil de El Mazo vuelve a estar abierto tras finalizar la adecuación del mismo. El consistorio jarrero agradece a la empresa encargada de la obra, URBABIL 2000, S.L. su rápida ejecución reduciendo los días previstos de cierre del parque.

