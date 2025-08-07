Los puertos de Valdezcaray y del Alto de la Demanda estrenan señalética con información relevante que mejora la experiencia de los ciclistas

Esta actuación, cofinanciada entre Gobierno regional y Ayuntamiento de Ezcaray, fue impulsada el año pasado en Moncalvillo de cara al paso de la Vuelta a España, y se ampliará en el futuro a otros puertos regionales.

El director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, han recorrido el puerto de Valdezcaray que, junto al Alto de la Demanda, estrena nueva señalética impulsada y financiada entre ambas Administraciones. El objetivo es ofrecer información relevante de las características de ambas cumbres para mejorar la experiencia de los ciclistas.

En concreto, se han instalado carteles al principio y al final de la subida a ambos puertos que indican la altitud; distancia; desnivel total, medio y máximo; así como la altura de inicio y final. Los paneles disponen de un gráfico del desnivel.

Asimismo, habrá un cartel indicando el desnivel y la altura en cada kilómetro, en el caso de la cima de Valdezcaray; y cada dos kilómetros en el caso del Alto de la Demanda, y no cada kilómetro, por cuestiones medioambientales.

Esta actuación, que el año pasado se puso en marcha en el Alto de Moncalvillo a raíz del paso de la Vuelta a España, vuelve a ejecutarse coincidiendo también con la presencia de la carrera ciclista más importante del país en La Rioja, que el próximo domingo 31 de agosto disputará la etapa 9 partiendo de Alfaro y concluyendo en el citado puerto de Valdezcaray.

En su primera instalación la señalética tuvo una extraordinaria acogida por parte de los usuarios, lo que ha propiciado que se amplíe este año en la zona de Ezcaray y que a su vez se prevea que se llevará a cabo también más adelante en otros altos de la Comunidad Autónoma. De este modo, el Gobierno de La Rioja habrá señalizado los puertos riojanos más frecuentados por los usuarios de la bicicleta con información práctica para el mayor disfrute de los amantes del ciclismo.