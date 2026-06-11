Ecologistas en Acción invita a dar un paseo interpretativo por Haro para valorar su adaptación a la crisis climática

El domingo 14 de junio a las 10:00 Ecologistas en Acción saldrán a pie de la Plaza de la Paz en un paseo interpretativo urbano para valorar la adaptación de la ciudad a la actual crisis climática y proponer medidas de mejora, como ya hicieron en su anterior informe “Haro frente a la crisis climática: propuesta para una transición verde de la ciudad”.

Con la llegada de la primera ola de calor en un mayo que ha batido récords de temperatura en toda Europa, Ecologistas en Acción de Haro retoman su labor de seguir difundiendo la necesidad de adaptar la ciudad al cambio climático. “Según los expertos, las olas de calor serán cada vez más frecuentes e intensas, y por ello se hace urgente adaptar la ciudad”.

En esta ocasión nos invitan a “Haro frente a la crisis climática: un paseo interpretativo por la ciudad”, una actividad diseñada para repasar el informe que presentaron en abril de 2023 al ayuntamiento de la localidad.

En dicho informe se presentó una propuesta para la transición de Haro según los actuales marcos normativos que buscan dar respuesta a la emergencia climática. En este contexto, se plantea evolucionar hacia un nuevo concepto de ciudad, más amable para la vida, en la que se reorganiza el espacio público para que las personas recuperen el protagonismo. Teniendo en cuenta este modelo, se analizaron elementos que afectan a la movilidad peatonal en momentos de intensa insolación, como son los árboles y las fuentes, y que influyen en su calidad, como es el estado de las aceras. También se contemplaron aspectos como el tráfico en las zonas escolares y la infraestructura ciclista para la movilidad en bicicleta. Una vez analizados, “se presentaron sencillas propuestas de mejora para que el equipo de gobierno local recién estrenado empezase a ponerlas en práctica.”

Tres años después, el grupo retoma el proyecto y propone una revisión colectiva a pie del entorno urbano para valorar qué se ha hecho en este periodo, cómo es el diseño urbano actual y cómo se puede mejorar.

“Se trata de observar juntos el reparto del espacio urbano, el arbolado, las fuentes y las aceras para comentar cómo podríamos hacer de Haro una ciudad más amable, fresca y habitable.” Las aportaciones de los participantes serán recogidas y trasladadas a la Corporación Municipal. “Una propuesta de participación ciudadana para crear comunidad en la que todos los vecinos podamos aportar ideas e imaginar cambios que nos ayuden a soportar mejor el calor cuando transitamos por las calles”.

El paseo interpretativo partirá el domingo 14 de junio a las 10:00 desde la escultura de las letras de “Haro” de la Plaza de la Paz. Tendrá una longitud de 2,5 km y será circular, regresando al punto de inicio. Es una actividad sencilla y apta para todos los públicos, en la que “todos podemos aportar ideas y nutrirnos de las aportaciones de nuestros vecinos y vecinas”.

Para participar, será necesaria la inscripción gratuita a través del enlace vinculado al código QR del cartel del evento: https://forms.gle/7fAq1NEnGaaYXvVr7

Desde Ecologistas en Acción esperan que la ciudadanía se anime a participar en esta propuesta en la que juntos podamos instar a nuestros políticos a tener un proyecto de ciudad que tenga en cuenta los retos futuros.