Isabel Pérez Grande será la Pregonera de las Fiestas en Honor a la Virgen de la Vega

Haro ya cuenta con Mantenedora para sus Fiestas en Honor a la Virgen de la Vega, se trata de la jarrera Isabel Pérez Grande que nació en Haro, el 8 de junio de 1968.

Es Ingeniera Aeronáutica y Doctora Ingeniera Aeronáutica por la UPM. En la actualidad, y desde enero de 2024, es la Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española (AEE).

Antes de su incorporación a la AEE, era Catedrática del Área de Ingeniería Aeroespacial, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), acumulando 30 años de experiencia en tareas de docencia, investigación y gestión universitaria.

Su carrera investigadora en la Universidad se ha centrado en el campo del control térmico espacial. Sus contribuciones se encuentran fundamentalmente en el diseño térmico y ensayos de instrumentación científica embarcada. Es coautora de más de 80 artículos en revistas de impacto y otras tantas presentaciones en conferencias y congresos.

Desde 2013 hasta 2017 fue miembro del Physical Sciences Working Group de la Agencia Espacial Europea (ESA) y entre 2019 y 2023 fue la Coordinadora del área temática de Investigación Espacial en la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Isabel Pérez declara que recibió la propuesta para ser Mantenedora “con muchísima emoción y también con un profundo respeto. Fue una sorpresa muy especial, que me llenó de orgullo. Haro es parte de quién soy, y que pensaran en mí para algo tan importante me conmovió. Lo viví como un regalo que me une aún más a mi tierra y a su gente”.