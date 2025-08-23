Haro se queda sin trenes durante un mes por incidencias en las proximidades de Miranda de Ebro

Según ha informado Renfe, la actuación en las instalaciones de seguridad y comunicaciones, se va a llevar a cabo de manera urgente “después de varias incidencias registradas en Pancorbo y que ha provocado diversos retrasos” en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.

Así las cosas, los trayectos que unen Madrid y La Rioja se tienen que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera. Adif ha cortado el tramo entre Miranda y San Felices, lo que obliga a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.