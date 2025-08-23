Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Haro se queda sin trenes durante un mes por incidencias en las proximidades de Miranda de Ebro

Haro se queda sin trenes durante un mes por incidencias en las proximidades de Miranda de Ebro

Por Radio Haro
23 agosto, 2025
17
0

Según ha informado Renfe, la actuación en las instalaciones de seguridad y comunicaciones, se va a llevar a cabo de manera urgente “después de varias incidencias registradas en Pancorbo y que ha provocado diversos retrasos” en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.

Así las cosas, los trayectos que unen Madrid y La Rioja se tienen que realizar, necesariamente, una parte de su itinerario por carretera. Adif ha cortado el tramo entre Miranda y San Felices, lo que obliga a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.

Compartir:
Etiquetasrenfe
Noticia anterior

El helicóptero sanitario traslada al San Pedro ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible