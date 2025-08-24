Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Un ciclista sufre una caída en San Vicente y es evacuado al San Pedro

Un ciclista sufre una caída en San Vicente y es evacuado al San Pedro

Por Radio Haro
24 agosto, 2025
51
0
Ambulancia

Un particular alerta a SOS Rioja de la caída de un ciclista en la LR-124. Se moviliza a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. El herido es evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Haro se queda sin trenes durante un ...

Siguiente noticia

Santo Domingo y Winnenden cruzan su “puente ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible