Santo Domingo y Winnenden cruzan su “puente de amistad”

El alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, informa de que han “podido disfrutar y compartir unas agradables jornadas junto a nuestros vecinos calceatenses en la ciudad hermana de Winnenden la experiencia ha sido realmente extraordinaria, han demostrado una hospitalidad insuperable, desde el primer día a nuestra llegada nos recibieron en el aeropuerto de Stutgar para acompañarnos a Winnenden donde pudimos disfrutar de una cena de productos típicos de Alemania en plena “fiesta del vino” otro elemento compartido con los vecinos germanos.

Al día siguiente celebramos una recepción oficial en el ayuntamiento, presidida por su alcalde Hartmut Holzwarth quien dedicó unas palabras de agradecimiento y de mano tendida así como de compromiso por continuar con este hermanamiento que ya cumple 32 años.

El alcalde de Santo Domingo, pronunció un discurso donde se manifestaron asuntos como que el hermanamiento entre Winnenden y Santo Domingo de la Calzada no es solo un documento firmado, sino un puente de amistad, de intercambio cultural, de entendimiento mutuo y de solidaridad. Es un ejemplo de cómo, en un mundo cada vez más complejo, la cooperación y la fraternidad entre pueblos son valores imprescindibles”.

En dicho acto se hizo entrega de diferentes regalos por parte de Winnenden se nos obsequió con dos fotografías conmemorativas de la anterior visita a nuestra ciudad, desde Santo Domingo de la Calzada hicimos llegar estuches de madera grabados con la frase “Hermanamiento de Winnenden-Santo Domingo Agosto 2025”.

Con dos copas grabadas con el mismo mensaje y una botella de vino, en total 11 estuches y 27 copas para poder repartir a los anfitriones.

El domingo pudimos visitar el museo de Kärtcher y el museo de los bomberos.

Con todo ello este alcalde quiere anunciar que se ha acordado con el alcalde de Winnenden la posibilidad de recibir su visita los próximos 18 y 19 de septiembre de 2026 para hacerlo coincidir con fiestas de gracias para que, en consecuencia, puedan descubrir más elementos de nuestra cultura y gastronomía, por lo que se marca como próxima fecha de visita de nuestros hermanos a la ciudad”.