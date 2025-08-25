Un detenido en Nájera y varias actas levantadas por la Guardia Civil en el `Ezcaray Fest 2025´

Entre los días 22 y 24 de agosto, la Guardia Civil de La Rioja llevó a cabo un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración del festival “Ezcaray Fest 2025”, en la villa de Ezcaray. El objetivo prioritario del operativo fue garantizar la protección de los asistentes y velar por el adecuado desarrollo del evento.

Para tal fin, se desplegaron unidades de la USECIC y patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana, distribuidas en los lugares de mayor concentración de público. Este refuerzo operativo permitió anticipar y neutralizar posibles riesgos vinculados a grandes aglomeraciones, como la comisión de delitos contra el patrimonio, alteraciones del orden público, consumo de drogas en espacios abiertos o infracciones a la normativa de seguridad vial.

Gracias a esta actuación preventiva, la Guardia Civil consiguió preservar un entorno seguro y de confianza, posibilitando el normal disfrute del festival por parte de ciudadanos, visitantes e instituciones locales.

Resultados del operativo en Ezcaray

El macrodispositivo de seguridad se saldó con el control e identificación de 782 personas y la tramitación de 9 denuncias administrativas, distribuidas del siguiente modo:

• 1 acta por faltas de respeto a agentes de la autoridad.

• 6 actas por tenencia de drogas en la vía pública (marihuana, speed y hachís).

• 1 acta por portar tres armas blancas (navajas).

• 1 acta por conducir un vehículo a motor mientras se realizaba una videollamada.

Actuaciones en zonas de ocio de Calahorra

Asimismo, en la localidad de Calahorra, Policía Local y Guardia Civil llevaron a cabo controles conjuntos en zonas de ocio e inspecciones en diferentes locales. Como resultado, se levantaron las siguientes actas por infracciones administrativas:

• 9 actas por tenencia de drogas (hachís, marihuana speed, LSD y cocaína).

• 1 acta por tenencia de un arma blanca prohibida.

• 2 actas por faltas de respeto a agentes de la autoridad.

• 1 acta por desórdenes en la vía pública (pelea).

• 1 acta por empleo irregular de un trabajador sin contrato.

• 1 acta por tener desconectado el limitador de una máquina expendedora de tabaco.

Actuaciones en zonas de ocio de Nájera

De forma paralela, la Guardia Civil desarrolló actuaciones de seguridad en las zonas de ocio de la localidad de Nájera, que culminaron con la detención de un vecino de 32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El detenido fue sorprendido por agentes de la USECIC cuando salía agachado entre dos vehículos. Una vez identificado, los agentes comprobaron la presencia de restos de estupefacientes en el interior del automóvil del que había salido. Además, localizaron junto a una rueda delantera una muñequera que contenía diversas sustancias: 12 dosis de speed y tres bolsas de marihuana. Ante tales evidencias, se procedió a su arresto.