Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El helicóptero sanitario traslada al San Pedro a una persona herida en un accidente en la N-232 en Foncea

El helicóptero sanitario traslada al San Pedro a una persona herida en un accidente en la N-232 en Foncea

Por Radio Haro
23 agosto, 2025
Varios particulares alertan a SOS Rioja de la salida de vía de un turismo en la N-232, en el término de Foncea. Como consecuencia del accidente, ha resultado atrapada en el vehículo la ocupante.

Se moviliza a Guardia Civil, Bomberos del CEIS, Mantenimiento de Carreteras y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. Es necesario la salida del helicóptero sanitario para la evacuación de la acompañante al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro. El conductor se traslada en ambulancia al Centro de Salud.

