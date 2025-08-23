Un dron descubre daños en el rostro de la imagen de San Felices en Bilibio

El Ayuntamiento de Haro informa de que “ha sido conocedor de los desperfectos que ha sufrido la figura de San Felices en la zona del cráneo y el ojo derecho gracias a un ciudadano que, tras revisar las imágenes tomadas con su dron, se puso en contacto con la Cofradía de San Felices.

Se desconoce qué fue lo que causó el desperfecto, así como cuándo tuvo lugar, ya que `a simple vista´ no se aprecia debido al tamaño del mismo y la zona de la figura en que se encuentra”.

Según la alcaldesa Guadalupe Fernández, “podemos suponer que ha sido un rayo, pero realmente no lo sabemos”. Los daños, indica la máxima autoridad municipal, “no son graves, todos queremos que la figura del Santo luzca completa, así que estamos trabajando desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Cofradía, para restaurar la figura de la mejor forma posible”.