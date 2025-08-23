Los Bomberos sofocan en Nájera el fuego registrado en un empacadora de paja que transportaba un tractor

Una vecina de Nájera alerta a SOS Rioja de que hay un tractor ardiendo en la calle Álamos nº 11 en el Polígono La Pedregosa de Nájera. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Policía Local y Guardia Civil, así también se movilizan Bomberos del CEIS.

Bomberos informan que el incendio se ha producido en una máquina empacadora enganchada a un tractor, al parecer se ha incendiado la paja y lo han conseguido sofocar antes de que se propagara al tractor.