La Unidad de Movilidad y Seguridad de la Guardia Civil `Dámaso Guillén´ para la Vuelta Ciclista a España 2025 recorre las carreteras de La Rioja

La Vuelta Ciclista a España discurrirá por la Comunidad Autónoma de La Rioja el 31 de agosto. Con motivo de la 9ª etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025, con inicio en la localidad de Alfaro y finalización en la estación de esquí de Valdezcaray, se realizará un acto de presentación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista a España, acto que se llevará en la salida de la etapa.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

La Guardia Civil de La Rioja establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 55 guardias civiles y 18 vehículos de seguridad ciudadana, y 42 guardias civiles y 33 vehículos del Sector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades.

En la finalización de la etapa la Guardia Civil acercará su labor a la población. En el “Parque Vuelta”, espacio establecido por la Organización que se situará en la plaza de la Constitución de Ezcaray, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes en horario de 16:30 a 20:30 horas.